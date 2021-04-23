مقتل ثلاثة مدنيين من ابناء عشيرة التمايمة في هجوم ارهابي بديالى

2021/04/23 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الجمعة، عن مقتل ثلاثة مدنيين من ابناء عشيرة التمايمة في هجوم ارهابي نفذتهعصابات داعش الارهابية في محافظة ديالى.

وقال الدهلكي في حديث صحفي، ان “عبوة ناسفة انفجرت على عجلة مدنية اثناء مرورها في قرية جيزاني حميد الملا جواد، بالمحافظة ثمتلاها انفجار عبوة ثانية في نفس المكان، اعقبها اطلاق رصاصات من سلاح قناص“، مبينا ان “الهجوم الارهابي ادى الى استشهاد ثلاثةمن ابناء عشيرة التمايمة“.

واضاف الدهلكي، ان “هذا العمل الإرهابي و استمرار الخروقات الامنية يستوجب من الحكومة الاتحادية اولا دعم المؤسسة الامنية فيديالى ومساندتها ماديا ومعنويا وعدديا واسنادها في اعادة ترتيب اوراقها وخططها الامنية والاستخبارية

وعلى المؤسسة الامنية في محافظة ديالى تكثيف العمل الأمني من خلال العمليات الاستباقية لضرب اوكار الارهاب وحصر السلاح في يدالدولة، وتعزيز القطعات الامنية في المناطق الرخوة بما يمنع العصابات الارهابية والاجرامية من استباحة دماء الابرياء“، محذرا الحكومة، من“خطورة استمرار التراجع في الوضع الامني بالمحافظة وارتفاع وتيرة العمليات الارهابية تجاه الابرياء والاستهداف الممنهج للمناطق والعوائلالامنة ما ينذر بتحولها الى ظاهرة خطيرة قد تؤدي الى انتكاسة امنية ومجتمعية لا سمح الله تحرق الأخضر واليابس“.

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