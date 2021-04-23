بعد هجوم مطار بغداد.. السفير البريطاني يؤكد بأن العراق لن يكون مستقرا

2021/04/23 | 16:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، الجمعة، ان العراق لن يكون مستقرا، طالما استمرت الجماعات المسلحة في العمل بحرية خارج القانون.

وكتب هيكي في تغريدة على تويتر، اليوم (23 نيسان 2021)، "لقد هبطت ليلة امس ليتم إخباري إنه لأمر جيد أن رحلتك تأخرت، لقد فاتك للتو سقوط الصواريخ على المطار".

واضاف، انه "يستحق العراقيون العيش والسفر بسلام، لن يكون العراق مستقرا ومزدهرا طالما استمرت هذه الجماعات المسلحة في العمل بحرية خارج القانون لنشر الرعب والدمار"، على حد تعبيره.

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