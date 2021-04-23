جريمتا قتل في ذي قار والأمن يعتقل أحد الجناة

2021/04/23 | 16:17 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل شاب اثر شجار مسلح في قضاء الجبايش، فيما اعلنت السلطات الامنية تفاصيل جريمة اخرى وقعت في منطقة الفهود بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (23 نيسان 2021)، ان "شابا يبلغ من العمر 29 عاما قتل نتيجة شجار مسلح في قضاء الجبايش جنوبي ذي قار على خلفية مشاكل عشائرية سابقة"، مشيرا الى ان "قوة أمنية كبيرة داهمت منطقة الحادث بأمر من قائد الشرطة بحثا عن الجناة لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء".

وفي حادث امني منفصل، افصحت قيادة شرطة ذي قار عن تفاصيل العثور على جثة شاب مقتول في أحد انهر قضاء الفهود شرقي الناصرية .

واوضح مصدر من داخل القيادة لـ NRT عربية انه "تم العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 17 عاما مازال طالبا في المدرسة، مرمية في نهر (العيوسية) في قضاء الفهود وعليها اثار طعنات بواسطة الة حادة".

واشار المصدر الى ان "الشرطة شكلت فريق عمل لكشف ملابسات الحادث، وتم القبض على الجاني الذي يبلغ من العمر 20 عاما حيث اعترف صراحة بقتل المجني عليه بسبب خلافات سابقة".

واكد المصدر انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق الجاني وتم احالته الى القضاء".

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