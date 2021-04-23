التعليم: 37 جامعة وكلية عراقية في تصنيف التايمز

2021/04/23 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي، اليوم الجمعة، وجود 37 جامعة

وكلية عراقية في تصنيف التايمز للتنمية

المستدامة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "أظهرت نتائج تصنيف

التايمز ال

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