تقرير امريكي: فصائل “الكاتيوشا” تعمد سياسة “التشتيت” خشية من الانتقام الأمريكي

2021/04/23 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقارير أمريكية بأن الفصائل المسلحة في العراق تعمل على خلق هويات وعناوين جديدة، تنسب اليها المسؤولية عن هجمات تشنها على قوات التحالف بهدف خلط الأرقام و تعقيد الانتقام الأميركي.

وذكر معهد كارنيجي الأميركي، أن خمسة وسبعين بالمئة من الفصائل المتداولة بالأعلام هي وهمية لكنها ترتبط بالفصائل المسلحة المعروفة، الامر الذي يؤكد ان الفصائل الرئيسية تقوم بنسب هجماتها الى جماعات افتراضية على الأعلام في مؤشر على قرب الرد الأمريكي على تلك الفصائل.

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