37 جامعة وكلية عراقية ضمن تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

2021/04/23 | 16:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، دخول 37 جامعة وكلية عراقية ضمن تصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة لعام 2021.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

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