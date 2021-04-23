وفاة 46 عراقيا بفايروس كورونا

2021/04/23 | 16:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل اكثر من 8 آلاف اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، فإنه تم تسجيل 8017 اصابة جديدة بالفايروس، فيما شفي 6826 مصابا، وتم تسجيل 46 حالة وفاة خلال المدة نفسها.

ولفتت وزارة الصحة الى ان 11880 مواطنا تلقوا لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

PUKmedia

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