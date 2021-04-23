وزيرة الهجرة: توجد 39 الف عائلة في نازحة في مخيمات اقليم كوردستان

2021/04/23 | 16:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق عن عدد العوائل النازحة في مخيمات النزوح باقليم كوردستان.

وقالت الوزيرة ايفان فائق في حوار مع برنامج الجدار الرابع الذي تبثه العراقية الإخبارية، إن "39 ألف عائلة نازحة لا تزال في مخيمات اقليم كردستان"، مبينة أن "مشاكل أمنية هي السبب بعدم عودة العوائل من مخيم الجدعة".

وكشفت أن "ميزانية وزارة الهجرة للعام 2015 بلغت تريليون دينار".

PUKmedia

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