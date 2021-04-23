موقف وبائي جديد للعراق.. كورونا تعمق قسوتها في العراق

2021/04/23 | 16:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجل العراق اليوم الجمعة 8017 اصابة جديدة مقابل 6826 حالة شفاء.

وجاءت الحصيلة القاسية متسقة مع حصيلة كبيرة للوفيات حيث تم تسجيل 46 حالة وفاة.

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