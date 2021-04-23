2021/04/23 | 16:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الجمعة، 952 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، و791 مصابا تماثل للشفاء.وقالت الوزارة في بيان، إن “الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: 199 أربيل، 304 السليمانية، 389 دهوك، 10 حلبجة، 43 كرميان، 7 رابرين”.وأضافت أن “791 مصابا تماثل للشفاء وتوزعت الارقام على النحو التالي: 119 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 952 إصابة جديدة بكورونا في كردستان) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 952 إصابة جديدة بكورونا في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).