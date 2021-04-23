هل الجيش هو الحل في لبنان؟

2021/04/23 | 16:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تواجه أيّ دولة في العالم الثالث مأزقاً وجودياً، يتطلّع كثيرون إلى القوات المسلّحة، على اعتبار أنّها هي "الحل".وفي لبنان الذي رمته الطبقة الحاكمة في الجحيم، اقترح عدد من السياسيين أن تتولّى القوات المسلّحة جميع المهام الدستورية، في البلاد.

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