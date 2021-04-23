2021/04/23 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الجمعة، وزارة الثقافة بسحب وإلغاء الكتاب المرسل الى الخارجية و المتعلق بدعم الشاعر سعدي يوسف، على خلفية إساءته للنبي الأعظم محمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئاسة البرلمان تطالب الثقافة بسحب وإلغاء الكتاب المتعلق بدعم شاعر أساء للرسول المركز الخبري الوطني.

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