2021/04/23 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق..ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا خلال 24 ساعة والإصابات 8017

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