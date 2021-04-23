الصحة تسجل 8017 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/04/23 | 16:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 8017 اصابة بـ وباء كورونا و 6826 حالة شفاء اضافة الى وفاة 46 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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