2021/04/23 | 16:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عودة 415 نازحا من مخيم الجدعة الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة نينوى.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة، علي عباس جهاكير، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عودة 415 نازحاً من مخيم الجدعة لمناطقهم الأصلية بنينوى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة 415 نازحاً من مخيم الجدعة لمناطقهم الأصلية بنينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة 415 نازحاً من مخيم الجدعة لمناطقهم الأصلية بنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).