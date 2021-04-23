مسؤول عراقي يهاجم الكاظمي ويصفه بالكاذب: يقحم نفسه بمواضيع أكبر من حجمه

2021/04/23 | 16:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال مستشار محافظ ذي قار لشؤون الشهداء والجرحى، علي مهدي عجيل، الجمعة، ان وعود رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في ملف المغيب سجاد العراقي كاذبة، وليس لها مصداقية، وان الميليشيا التي اختطفته أقوى وأكبر من الكاظمي نفسه، مؤكدا ان الدولة عاجزة عن كشف مصير الشاب رغم مرور فترة طويلة على تغييبه.

وذكر عجيل في تصريح لـNRT اليوم، (23 نيسان 2021)، انه "فيما يخص ملف المغيب سجاد العراقي لم ولن يستطيع أحد فك هذه الطلاسم او الشفرة الخاصة بسجاد العراقي، وان وعود رئيس الوزراء كلها كاذبة، وليس لها مصداقية".

وأضاف، ان "الكاظمي اقحم نفسه بموضوع يبدو أنه أكبر من حجمه، حيث أن الميليشيا التي اختطفت سجاد العراقي أقوى من الكاظمي نفسه، لذا لا نعول كثيرا على وعود رئيس الوزراء".

وأوضح عجيل، ان "عائلة سجاد العراقي تعيش الأمرين، والدته بعد أن ملت وكلت من المطالبات باطلاق سراح ولدها، بدأت تطالب وتقول إذا كانوا قد قتلوه فليعطوني الجثة حتى اقوم بدفنها واذهب لقبره وابكي عليه".

وأكمل حديثه، ان "الدولة عاجزة عن كشف مصير هذا الشاب الذي تم خطفه بغيبة وعدوان واثم، حقيقة نحن نقف كلنا حزن والم ونرى أن الدولة ليست لها أي قيمة حقيقية للمواطن، وان وعود رئيس الدولة كلها كاذبة بما يخص سجاد العراقي".

يشار إلى ان سجاد العراقي، أحد الناشطين في احتجاجات ذي قار، وفقد اثره منذ 20 أيلول الماضي، عندما اقتاده مجهولون تحت تهديد السلاح إلى مكان مجهول.

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