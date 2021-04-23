الامن والدفاع النيابية تحذر من مواجهات بين الفصائل والاميركان: الدماء ستسيل!

2021/04/23 | 16:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت لجنة الامن والدفاع النيابية، الجمعة، من المواجهة بين القوات الاميركية والفصائل المسلحة، والتي يمكن ان تتسبب بـ"سيل الدماء"، بحسب قولها.

وقال النائب عن اللجنة عباس سروط لـ NRT عربية، (23 نيسان 2021)، ان "الفصائل ما زالت تهاجم المصالح الاميركية في العراق، من خلال قصف السفارة والقواعد وهذا الامر قد يتسبب بـ (دماء) بسبب المواجهات المحتملة بين الطرفين".

واتهم سروط الجانب الاميركي بـ "اسالة الدماء من خلال الاستهداف المتكرر لمقرات الحشد الشعبي وقياداته امثال (ابو مهدي المهندس)، فيما اشار الى ان "الحكومة ماضية بالتنسيق مع الجانب الاميركي عبر اللقاءات المشتركة بين قادة البلدين لجدولة الانسحاب الاميركي والبقاء على قوات تدريبية فقط".

واستبعد النائب حصول "حرب داخلية مع بقاء الاوضاع الراهنة في البلاد على ما هي عليها".

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