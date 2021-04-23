11 نائبا حالتهم حرجة .. اصابة العشرات من أعضاء مجلس النواب العراقي بفيروس كورونا

2021/04/23 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر برلماني، اليوم الجمعة، بأن

العشرات من أعضاء مجلس النواب العراقي

مصابون بفيروس كورونا المستجد وبعضهم

حالتهم حرجة.

وقال المصدر، إن النواب المصابين

بفيروس كورونا يصل عددهم 50 نائبا من أصل

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