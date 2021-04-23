اساء الى الرسول (ص).. الكعبي يطالب

2021/04/23 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

بعد اتصاله مع وزيري الثقافة

والخارجية..

الكعبي يطالب وزارة الثقافة إلى سحب

وإلغاء الكتاب المرسل الى الخارجية و

المتعلق بدعم الشاعر سعدي يوسف في لندن

الكعبي يؤكد : سعدي يوسف أساء الى رمز

الج

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