ارتفاع كبير في الوفيات.. العراق يواصل تسجيل اعداد اصابات كبيرة بفيروس كورونا

2021/04/23 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل العراق تسجيل اعداد اصابات كبيرة

بفيروس كورونا بين مواطنيه، فيما سجل

قفزة كبيرة بعدد الوفيات خلال آخر 24

ساعة.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه "تم

تسجيل 801

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