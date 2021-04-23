الهجرة: عودة 415 نازحا من مخيم الجدعة إلى نينوى

2021/04/23 | 16:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عودة 415 نازحاً من مخيم الجدعة الخامس جنوبي محافظة نينوى الى مناطق سكناهم الأصلية.و ذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بتوجيه ومتابعة من وزيرة الهجرة و المهجرين ايفان فائق جابرو، تم إعادة دفعة جديدة من النازحين من مخيم الجدعة الخامس بنحو ( 85 ) أسرة وبواقع ( 415 ) نازحا الى مناطقهم الأصلية في ( الساحل الأيمن, حمام العليل والقيارة) بمحافظة نينوى، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين طوعيا".واضاف أن " عودة الأسر النازحة جاءت بعد اتمام التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومة المحلية، وتم إيصالهم الى مناطق سكناهم الأصلية مع جميع امتعتهم "، مؤكدا استمرار عودة الاسر النازحة وبصورة طوعية تمهيدا لغلق المخيم وإنهاء ملف النزوح".

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