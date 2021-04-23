الدينُ كائنٌ حيٌّ يطلبُ ما يمدُّه بالحياة - عبدالجبار الرفاعي

2021/04/23 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجبار_الرفاعي يظنُ بعضُ الناس خطأ أن الإيمانَ يمكن أن يتحقق ويُعبّر عن حضوره الفاعل في حياة الإنسان بلا دين، وبلا أن يتجسدَ كسلوك.



الإيمانُ في آثاره العملية هو الدينُ في أفقه الروحي والأخلاقي.



الإيمانُ حالةٌ وجودية كالفرح والمحبة، وليس صورةً ذهنية مجردة،كلُّ حالة وجودية لها آثار على شاكلتها، الفرح مثلًا تظهر آثارُه في مشاعر الإنسان، وتنعكسُ آثارُه على وجهه وتعبيرات جسده.



تاريخُ الأديان لا يخبرنا بوجود إيمان يمك ......





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