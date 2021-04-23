شنكال.. نازحون عائدون يطالبون بتوفير الكهرباء

2021/04/23 | 17:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت عوائل نازحة عائدة الى ناحية كر عزير في جنوب جبل شنكال وقفة للمطالبة بتوفير الخدمات في ناحيتهم.

وتعاني العوائل الايزيدية العائدة الى مناطقها من مخيمات اقليم كوردستان من غياب الخدمات وخاصة الكهرباء، حيث طالبوا الحكومة بحل ازمة الكهرباء في الناحية والتي تفتقدها منذ قرابة عام، كما طالبوا بتوفير الخدمات في الناحية التي تسكن فيها حاليا قرابة 500 عائلة نازحة عائدة من المخيمات.

PUKmedia / ليث حسين / شنكال

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