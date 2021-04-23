القبض على متهم بتجارة المخدرات في الأنبار

2021/04/23 | 17:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت القوات الأمنية، الجمعة، القبض على متهم بـ "تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية" في محافظة الأنبار.

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وذكرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (23 نيسان 2021)، أن "قواتها تمكنت من القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة وضبطه بالجرم المشهود وبحوزته (16 كيلو) سته عشر كيلو من مادة الحشيشة المخدرة".

وأكد البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

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