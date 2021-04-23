مقتل شرطية فرنسية بطعنة في عنقها.. والسلطات تكشف جنسية المهاجم

2021/04/23 | 17:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت شرطية فرنسية إثر تعرضها لهجوم بسكين، في منطقة إيفلين، التي تبعد عن باريس بنحو 80 كلم.

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