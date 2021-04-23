2021/04/23 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف مصدر امني رفيع في ديالى، اليوم الجمعة، حقيقة وصول قوات خاصة قادمة من بغداد الى شمال المحافظة، مبينا ان القوة التي وصلت هي الفوج التكتيكي مرتبطة بقيادة شرطة ديالى. وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان " الانباء التي اوردتها مواقع التواصل الاجتماعي عن وصول قوات خاصة مدججة بالسلاح الى قضاء الخالص قادمة من بغداد غير صحيحة"، مبينا ان "القوة التي وصلت هي من الفوج التكتيكي المرتبط بقيادة شرطة ديالى الى مركز القضاء ومحيطه وبدأت بالانتشار".واضاف ان "الغرض من تلك القوة لدعم القوات المحلية في فرض الحظر الشامل عقب ارتفاع غير مسبوق بمعدلات الاصابة بفيروس كورونا"، مشيرا الى ان "القوة ستشارك في تطبيق الحظر الشامل في توقيتاته الزمنية ومنع اي مخالفات بالتنسيق مع الشرطة المحلية".وافاد ان "وجودها مؤقت وجاء بسبب الظرف الصحي الطارئ في قضاء الخالص بعد تسجيل ارقام عالية للإصابات في الايام الماضية".وشهد قضاء الخالص في الايام الاخيرة تسجيل معدلات قياسية للإصابات بفيروس كورونا ما اثار موجة قلق دفع الى تقليص الدوام في الدوائر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن حقيقية وصول قوات خاصة من بغداد إلى ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن حقيقية وصول قوات خاصة من بغداد إلى ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).