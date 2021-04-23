الهجرة تعلن عودة 415 نازحاً من مخيم الجدعة إلى مناطقهم الأصلية في نينوى

2021/04/23 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة ( 415 ) نازحا من مخيم الجدعة الخامس جنوبي محافظة نينوى الى مناطق سكناهم الاصلية في المحافظة ، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين طوعيا . ‏ ‏و ذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير انه " بتوجيه و متابعة وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، تم أعادة دفعة جديدة من النازحين من مخيم الجدعة الخامس بنحو ( 85 ) اسرة وبواقع ( 415 ) نازحا الى مناطقهم الاصلية في ( الساحل الايمن , حمام العليل و القيارة ) بمحافظة نينوى ".

وتابع جهاكير أن " عودة الاسر النازحة جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع القوات الامنية و الحكومة المحلية و تم أيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية مع كافة امتعتهم ، مؤكدا استمرار عودة الاسر النازحة وبصورة طوعية تمهيدا لغلق المخيم وانهاء ملف النزوح

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