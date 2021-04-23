وسائل إعلام: مقتل شرطية فرنسية بعملية طعن قرب باريس

2021/04/23 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

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ذكرت وكالة "فرانس برس" أن شرطية لقيت مصرعها بهجوم نفذه مجهول مسلح بسكين اليوم الجمعة عند مدخل مركز للشرطة في بلدة رامبوييه قرب باريس.

وذكرت إذاعة "أوروبا 1" أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وتمكن رجال الأمن في مكان الحادث من السيطرة عليه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي دارمانين عبر "تويتر" أن ضابطة شرطة "وقعت ضحية هجوم بالسكين" في رامبوليه، مضيفا أنه يتوجه إلى موقع الحادث.

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