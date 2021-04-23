2021/04/23 | 17:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قتلت شرطية فرنسية، جراء هجوم بالسلاح الأبيض في بلدة قرب العاصمة باريس، اليوم الجمعة، كما قتل المنفذ أيضا والذي تبين أنه تونسي الجنسية.ونفذ الهجوم، بسكين داخل مخفر شرطة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منفذه تونسي..



مقتل شرطية فرنسية بهجوم قرب باريس المركز الخبري الوطني.

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