الهجرة تعلن عودة 415 نازحاً من مخيم الجدعة إلى مناطقهم في نينوى

2021/04/23 | 17:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عن عودة ( 415 ) نازحا من مخيم الجدعة الخامس جنوبي محافظة نينوى الى مناطق سكناهم الاصلية في المحافظة.‏ ‏

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان صحفي، انه “بتوجيه وزيرة الهجرة و المهجرين ايفان فائق جابرو، تم أعادة دفعة جديدة من النازحين من مخيم الجدعة الخامس بنحو ( 85 ) اسرة وبواقع ( 415 ) نازحا الى مناطقهم الاصلية في ( الساحل الايمن، حمام العليل و القيارة ) بمحافظة نينوى”.

وأوضح جهاكير، أن “عودة الاسر النازحة جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع القوات الامنية و الحكومة المحلية و تم إيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية مع كافة امتعتهم ، مؤكدا استمرار عودة الاسر النازحة وبصورة طوعية تمهيدا لغلق المخيم وانهاء ملف النزوح”.

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