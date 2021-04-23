لجنة مكافحة قضايا الفساد.. من هو الضيف القادم على مائدة افطار ابو رغيف ؟

2021/04/23 | 17:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: بركات علي حمودي

لا شك ان ما يجري في هذه الايام من قبض

على كبار الفاسدين هي سُنّة حسنة تحدث

لاول مرة منذ تأسيس النظام السياسي

الحالي ما بعد عام 2003، و بغض النظر عن

مآلات ما سيحدث في نهاية ال

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