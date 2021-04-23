إطلاق صافرات الإنذار في محيط مطار بغداد الدولي

2021/04/23 | 17:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر أمني من العاصمة بغداد، الجمعة، بأن صافرات الإنذار أُطلقت في محيط مطار بغداد الدولي.

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وقال المصدر في حديث لـ"ناس"، (23 نيسان 2021) إن " صافرات الانذار تم اطلاقها في مطار بغداد الدولي، قبل قليل حيث تم الشروع بتدريبات واختبارات من خلال تشغيل منظومة الدفاعات الجوية في قاعدة فيكتوريا العسكرية الامريكية في مطار بغداد الدولي ونصب صافرات انذار جديدة".

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