السفارة الأميركية تدعو إلى التهدئة في القدس

2021/04/23 | 17:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت السفارة الأميركية في القدس عن "قلقها البالغ إزاء أحداث العنف في المدينة ليلة أمس والأيام" التي سبقتها، مضيفة في بيان، الجمعة، أنها تأمل من جميع الأصوات المسؤولة أن تعمل على "إنهاء حالة التحريض والعودة إلى الهدوء واحترام سلامة وكرامة الجميع".

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