الاقتصاد النيابية: معالجات ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي تحتاج إلى

2021/04/23 | 17:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق، اليوم الجمعة، أن معالجات ارتفاع سعر الصرف تحتاج إلى عامل الوقت.وقال النائب سالم الطفيلي عضو اللجنة، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المعالجات الحقيقية لارتفاع سعر الصرف تحتاج إلى وقت …

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