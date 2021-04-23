أهلي جدة يتطلع لتأكيد تفوقه على الشرطة العراقي

2021/04/23 | 17:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواجه أهلي جدة، اختبارًا خاصًا، عندما يقابل الشرطة العراقي، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، غدًا السبت، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وسيكون أهلي جدة، تحت قيادة مدربه الجديد ريجيكامب، مطالبًا بتأكيد أن الفريق على الطريق الصيحيح، خاصة في ظل تصاعد مؤشر “الراقي”.

وبدأ أهلي جدة، البطولة بخسارة قاسية 2-5 أمام استقلال طهران، ثم التعادل 1-1 مع الدحيل، قبل الفوز 3-0 على الشرطة.

ودفع ريجيكامب في الجولة الماضية، بالثنائي عبد الله حسون في مركز الظهير الأيمن، وعبد الباسط هندي في مركز الظهير الأيسر، رغم أنهما قلب دفاع في الأساس.

ولن يتخلى ريجيكامب عن طريقته الفنية، بالاعتماد على التنظيم الدفاعي الجيد، مع شن هجمات مباغتة.

وأنعش أهلي جدة، حظوظه في البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، بفارق نقطتين عن استقلال طهران الوصيف، و3 نقاط عن الدحيل صاحب الصدارة.

أما الشرطة العراقي، لا زال يبحث عن نفسه في هذه المجموعة، ويبحث عن فوزه الأول.

ولا شك أن أي خسارة جديدة، قد تهدد بقاء المدرب الصربي الكسندر أليتش مع الفريق العراقي.

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