2021/04/23 | 17:41 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفير إيراني سابق: الجولة الثانية من المباحثات بين طهران والرياض قريبا وبمتابعة الكاظمي شخصيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/23 | 17:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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