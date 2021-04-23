الصحة العراقية تعلن التعاقد مع فايزر على أربعة ملايين و500 الف جرعة إضافية

2021/04/23 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، التعاقد مع شركة "فايزر" لتوريد أكثر من 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزير حسن التميمي أكد التعاقد على اربعة ملايين ونصف جرعة اضافية من اللقاح مع شركة فايزر".

وأشارت الى ان اللقاحات الموجودة في العراق ، ثلاث لقاحات معتمدة لدى منافذ وزارة الصحة وهي (فايزر وسينوفارم واسترازينكيا).

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