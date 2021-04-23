توهّج حطم الرقم القياسي يندلع من أقرب نجم إلى نظامنا الشمسي!

2021/04/23 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعةينفخ "بروكسيما سينتوري" غضبه بين الحين والآخر في عرض لامع للإشعاع، مثل معظم النجوم القزمة الحمراء شديدة الحرارة، حيث تنسكب تيارات من البلازما والضوء إلى نظامه.وبالنسبة لنا، فإن مشاهدة هذه الانفجارات من مسافة آمنة تعطي نظرة ثاقبة لآليات الفيزياء النجمية.وفي عام 2019، درّب علماء الفلك تسعة تلسكوبات حول العالم على مراقبة "بروكسيما سينتوري" في جلسة ماراثونية مدتها 40 ساعة.ولم يكن من المخطط تفويت أي تفاصيل - باستخدام التلسكوبات مثل مصفوفة "باثفايندر" الأسترالية المربعة، ومصفوفة أتاكاما الكبيرة المليمترية/ما دون المليمتر، والقمر الصناعي العابر لاستطلاع الكواكب الخارجية، فقد استمعوا إلى ترددات متعددة، من الراديو إلى الأشعة السينية.وتقول عالمة الفيزياء الفلكية ميريديث ماكغريغور، من جامعة كولورادو بولدر: "إنها المرة الأولى التي نحظى فيها بهذا النوع من التغطية متعددة الأطوال الموجية للتوهج النجمي".ولم تكتف خمسة من أدواتهم بمشاهدة أكبر توهج يمكن ملاحظته في نظام "بروكسيما سينتوري" حتى الآن، بل كان توقيع الانفجار البركاني غريبا بما يكفي للإيحاء بوجود نوع جديد تماما من الأحداث الشمسية.ومرة أخرى في عام 2016، اكتشف علماء الفلك وهجا فائقا مشابها، يمكن رؤيته من دون تلسكوبات.

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