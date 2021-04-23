لعبة تشعل شجارا مسلحا يوقع ضحايا في الناصرية

2021/04/23 | 17:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر في شرطة ذي قار، الجمعة، باصابة شخصين باندلاع شجار مسلح اثر خلاف على مباراة لكرة القدم في ناحية الطار جنوبي الناصرية.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (23 نيسان 2021)، ان "شجارا وقع بين عائلتين بسبب خلاف على مباراة لكرة قدم في احدى مناطق ناحية الطار جنوبي الناصرية، انتهى باصابة اثنين بجروح بليغة نقلا على اثرها الى مستشفى الحسين التعليمي".

وأضاف، ان "الاجهزة الامنية وصلت الى مكان الحادث لمعرفة ملابساته، وللقاء القبض على متسببي الشجار وضبط الأسلحة التي استخدمت فيه".

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