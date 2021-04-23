العراق يعلن التعاقد مع فايزر على أربعة ملايين و500 الف جرعة إضافية

2021/04/23 | 17:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة،

التعاقد مع شركة "فايزر" لتوريد أكثر من 4

ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس

كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "الوزير حسن التميمي أكد

التعاق

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