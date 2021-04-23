الحوثيون يعلنون عن ثاني هجوم خلال ساعات على قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

2021/04/23 | 17:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الثانية منذ فجر اليوم الجمعة،

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)

اليمنية عن شنها هجوما جويا على قاعدة

الملك خالد الجوية في السعودية.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى

سريع على حسابه في "توي

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