معرض للخط العربي في ساحة الجامع الكبير بالسليمانية

2021/04/23 | 18:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد الجامع الكبير بمدينة السليمانية اليوم الجمعة عرض مجموعة من لوحات الخط العربي الإسلامي للفنان دانا دارا .

وقال الخطاط دانا دارا "اليوم افتتحت معرضا للخط العربي في ساحة الجامع الكبير في محافظة السليمانية ب 63 لوحة تعرض أنواع الخط العربي (النسخ ,الكوفي ,والرقعة ,الديوان) بكتابات عن القران الكريم واحاديث نبوية بزخارف والوان جميلة لتبهر الزائرين وخاصة من زوار الجامع والمصلين جمالية الخط العربي."

ياسين محمد احمد زائري الجامع وهو ينظر الى اللوحات يتحدث لنا "انا سعيد بان أرى هذا الخط العربي القرآني الجميل والمميز وخاصة في هذا الجامع المعروف بخيره ومساعدته الدائمة للفقراء والمحتاجين ,والان نرى كتابات من القرآن الكريم وأحاديث واقوال وحكم كتبت بشكل مميز ورائع ."

ويرى حسين الخفاجي احد السياح بأن "الاهتمام بالتاريخ الاسلامي هو واجب كل مسلم وها نحن نرى اليوم جزءا من هذا التاريخ الاسلامي المهم وهو الخط العربي الذي يحكي تاريخ امتنا الاسلامية وكلماتها وأقوالها بكتابتها بهذه الصورة الجميلة المعبرة عن روح الاسلام ,اشكر الفنان الذي قدم هذا العمل الذي غاب عنا كثيرا في المحافظات العراقية الاخرى اتمنى الاهتمام بهذا الفن الراقي."

PUKmedia / عدنان الجاف / السليمانية

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