العراق يتعاقد على شراء 4 ملايين ونصف جرعة لقاح إضافية عبر شركة فايزر

2021/04/23 | 18:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، التعاقد مع شركة “فايزر” لشراء أكثر من 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وذكر بيان للوزارة، في بيان، أن “الوزير حسن التميمي أكد التعاقد على اربعة ملايين ونصف مليون جرعة اضافية من اللقاح مع شركة فايزر”.

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