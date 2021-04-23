لبنان يعلق على قرار السعودية وقف استيراد منتجاته من الخضار والفواكه

2021/04/23 | 18:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية اللبنانية، الجمعة، إنها "تبلغت بمضمون القرار السعودي القاضي بحظر دخول الخضار والفاكهة من لبنان إلى أراضي المملكة، والذي جاء بعد ساعات من إعلان الرياض احباط محاولة لتهريب مخدرات داخل صناديق رمان.

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