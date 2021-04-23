"الصحة" العراقية تؤكد محاسبة الصيدليات المخالفة للتسعيرة الدوائية

2021/04/23 | 18:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الجمعة، محاسبة الصيدليات المخالفة للتسعيرة الدوائية فيما شددت على التزامها بتوفير الأدوية الأساسية بالمجان لأكثر من 500 فقرة علاجية.وأوضح سيف البدر المتحدث باسم الوزارة في تصريح خاص لوكالة الأنباء …

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