قصة الولايات المتحدة (24) – الحرب العالمية الثانية - محمد زكريا توفيق

2021/04/23 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق الحرب العالمية الثانيةفي ثلاثينيات القرن العشرين، كل عام يمر، يبدو أنه يجلب حرباً أو التهديد بحرب جديدة، في مكان ما من هذا العالم.



زعماء، مثل الديكتاتور الألماني هتلر، يهدد ويرهب.



فتقوم الدول ببناء السفن الحربية والطائرات المقاتلة والدبابات.



الرئيس روزفلت يتحدث إلى الشعب الأمريكي بخصوص الحرب التي تدور رحاها في إسبانيا والصين: "الشعوب البريئة، تقع ضحية الطمع والتعطش للسلطة والاستعلاء العرقي ......





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