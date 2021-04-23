الديمقراطي الكردستاني: خروج عناصر حزب العمال يحتاج لضغط أمريكي وإرادة دولية

2021/04/23 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن حزب العمال في سنجار يستقوي بإيران وان خروجه من القضاء يتطلب ضغط أمريكي واضح وإرادة دولية حقيقية.

وقال القيادي في الحزب شاهين أحمد أن بقاء مسلحي حزب العمال يعني وجود ذريعة للتدخلات العسكرية من أكثر من طرف، وإن الحكومة الاتحادية ليست جادة بما فيه الكفاية في موضوع خروج ماوصفها بالميليشيات من سنجار وإعادة السكان الأصليين.

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