قراصنة روس يهددون آبل: 50 مليون دولار أو نشر “المخططات المستقبلية”

2021/04/23 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت شركة كوانتا الفرع المصنع لمنتجات شركة آبل، لعملية قرصنة غير مسبوقة من طرف مجموعة روسية تدعى ريفل،

ووفقا لتقارير فإن القراصنة تمكنوا من الكشف عن مخططات الشركة المستقبلية وطالبوا خمسين مليون دولار أميركي فدية مقابل عدم فضح مشاريع آبل.

ونشرت مجموعة يفل للقرصنة مجموعة من الصور للبرهنة على وصولها لبعض مخططات آبل، ووعدت بمواصلة نشر صور جديدة من التسريب يومياً حتى تدفع آبل الفدية.

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