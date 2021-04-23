جوارديولا يعلق على “غضب” جوندوجان ويسخر من “يويفا”

2021/04/23 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن مواجهة فريقه لتوتنهام يوم الأحد، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “نستحق التواجد هناك.



كانت أمامنا مسابقة قوية، خاصة في نصف النهائي (مواجهة مانشستر يونايتد)، وفي النهائي كل فريق يريد الفوز”.

وأضاف: “سنسافر إلى لندن يوم السبت بهدف تقديم مباراة جيدة، ومحاولة تحقيق الانتصار”.

وزاد: “بالطبع نستهدف الفوز باللقب الرابع على التوالي، ودوري الأبطال قريب، والدوري الإنجليزي لم ينته، أما توتنهام فيطارد أول لقب له منذ سنوات وبالتالي سيدخل اللقاء بالتزام كبير، ولكن هذا نهائي وكل لاعب يريد الفوز به”.

وعن أهمية المنافسة وما إذا كانت تتعلق بالرغبة في تحقيق الانتصار أكثر من جني الأموال، علق: “كل شخص في عمله مهم.



هذه صناعة ولا يجب إنكار ذلك.



كل الفرق والأندية والجماهير تريد أفضل اللاعبين، وبالتالي تحتاج لاستثمارات جيدة، الكل يحتاج للقيام بذلك، انتهى ذلك الفصل، وكل نادي أصدر بيانا أمينا”.

وتابع: “الآن يجب التحرك والتعلم مما حدث، علينا تغيير شيء ما في المستقبل.



دوري أبطال أوروبا بدأ بمشاركة الأبطال فقط، والآن الأربعة الأوائل.



بالتالي تغير الأمر، يجب أن يحدد المسؤولون ما هو الأفضل لكرة القدم”.

وبالنظر إلى الإصلاحات في دوري أبطال أوروبا: “كل وقت الأمر نفسه يحدث، كل عالم كرة القدم يطلب أفضل جودة وأكبر كم أيضًا، نحن لسنا في محل مسؤولية، ربما نطلب من يويفا وفيفا أن يمدا العام حتى نجد 400 يومًا في العام، لا أعرف”.

أما عن إصابات كل من كيفين دي بروين وسيرجيو أجويرو: “الثنائي جاهز وتدربا اليوم، كما أن أجويرو أجرى اليوم أول حصة تدريبية منذ أسبوعين، وسنخوض آخر تدريب غدًا وسنقرر بعدها”.

كما علق على تغريدة إلكاي جوندوجان التي عبر فيها عن غضبه من زيادة عدد مباريات دوري الأبطال في شكله الجديد: “لست خبيرًا في الشكل الجديد، الأشخاص الذين يحضرون جدولة المباريات بدلًا من أن يوفروا الوقت لتعافي اللاعبين، قاموا بالعكس فهذا هو عملهم، وإذا قرروا أن نخوض 10 مباريات إضافية فسنفعل ذلك، لا يمكننا فعل شيء، عملي هو تحضير اللاعبين”.

وختم: “خوض المزيد من المباريات سيعني المزيد من الإصابات، وإنهاء اللاعبين لمواسم صعبة والحصول على 6 أيام ومن ثم الذهاب للمنتخبات الوطنية والعودة بعدها مباشرة للسفر إلى آسيا أو أمريكا لخوض الفترة الإعدادية، يويفا يعلم ذلك ولكنه لا يهتم”.

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