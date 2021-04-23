الديوانية: الجهات الرقابية لا تحرك ملفات الفساد المرسلة إليها

2021/04/23 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانيةاتهمت الحكومة المحلية لمحافظة الديوانية، اليوم الجمعة، الجهات الرقابية بعدم التجاوب مع ملفات الفساد التي ترسلها لفترات طويلة بينها ملفات تخص دائرة صحة المحافظة.وقال نائب محافظ الديوانية فارس الحمزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم) ان "المحافظة احالت العديد من ملفات الفساد الى الجهات الرقابية ولم تجد أي تجاوب لفترات طويلة"، مبديا "استغرابه من بقاء تلك الملفات طيلة الفترات الطويلة وعدم تحريكها".واضاف ان "من بين الملفات التي احيلت تخص دائرة صحة الديوانية حول عقود مخالفة للقانون ولم يتم تحريكها من قبل الجهات الرقابية".وهدد الحمزاوي بـ"سلك طريق اخر حول تلك الملفات من خلال المخاطبة المباشرة مع الادعاء العام واخذ دور الجهات الرقابية وعدم تركها مركونة في رفوف النسيان".وكانت هيئة النزاهة اعلنت، في وقت سابق، عن ضبط معاون مدير عام ومدير مستشفى في المحافظة، لإقدامهما على ارتكاب مخالفات ومغالاة في معاملات شراء أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة مختبرية.

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